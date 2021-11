Telecronaca Milan Porto: il messaggio di Piccinini sui social – FOTO

Il match di Champions League di questa sera tra Milan e Porto sarà commentata da Sandro Piccinini, il suo messaggio social

Questa sera Milan-Porto, gara valida per la quarta giornata di Champions League, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video.

Il commento della partita sarà a cura di Sandro Piccinini, giornalista che ha celebrato l’evento con un post pubblicato su Twitter: «Ieri abbiamo scaldato il campo e la voce, adesso è quasi tutto pronto per Milan Porto, dalle 18 in esclusiva su PrimeVideo. Ritrovare il Milan in Champions è per me una grande emozione. Il tempo, per fortuna, non cancella i ricordi più belli »