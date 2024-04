Telecronaca Milan Lecce: chi commenta il match di San Siro, valevole per la terntunesima giornata di campionato

Oggi pomeriggio il Milan ospiterà il Lecce nella sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 15, per una partita in cui il Diavolo vuole conquistare il bottino pieno.

Milan-Lecce sarà visibile dai tifosi rossoneri e da tutti gli appassionati su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Manuel Pasqual.