Telecronaca Milan Feyenoord: chi commenterà la sfida di Champions League. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di ritorno dei play-off di Champions League tra il Milan e il Feyenoord. Milan-Feyenoord si giocherà quest’oggi alle 18:45 e verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport.

La telecronaca della gara di ritorno dei play-off di Champions League sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani: in palio c’è l’accesso agli ottavi di finale.

QUOTE MILAN FEYENOORD – Milan e Feyenoord ripartono dal punteggio di 1-0 in favore degli olandesi maturato all’andata. Conceicao per ribaltare il discorso qualificazione e centrare gli ottavi di Champions si affiderà ancora al grande ex di turno Santiago Gimenez. La quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria del Milan o pareggio) è data a 8.00 invece che a 1.07 da Planetwin 365 grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. La stessa giocata è quotata a 1.09 da Goldbet e da Snai.