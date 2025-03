Telecronaca Milan Como: chi commenterà la sfida in programma oggi a San Siro. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 29ª giornata di Serie A tra il Milan e il Como. La sfida verrà trasmessa su DAZN in esclusiva e avrà inizio alle ore 18:00.

La telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini. I rossoneri, per sperare ancora in un piazzamento in Europa, non possono permettersi in alcun modo passi falsi.