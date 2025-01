Condividi via email

Telecronaca Como Milan: chi commenterà la partita su Sky e DAZN. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Manca sempre meno all’inizio del match che vedrà contrapposti Como e Milan. Alle 18:30, al Sinigaglia, le due squadre si daranno battaglia alla ricerca di tre punti fondamentali.

La partita sarà visibile in esclusiva sulle piattaforma DAZN e Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. La telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo su Sky. Su DAZN, invece, Dario Mastroianni e Dario Marcolin.