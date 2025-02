Telecronaca Bologna Milan: chi commenterà la sfida di Serie A. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Allo Stadio Renato Dall’Ara andrà in scena la sfida valevole per il recupero della 9ª giornata di Serie A tra il Bologna e il Milan. Questa partita – i rossoneri – non possono permettersi di sbagliarla per rimanere aggrappati alla zona Champions League.

Il match sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN e verrà commentato dalle voci di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.