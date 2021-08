Tavolieri: «Il Milan è interessato a Dwomoh, ecco come stanno le cose»

Tavolieri ha spiegato come il Milan abbia parlato con l’entourage di Dwomoh ma la concorrenza continua ad essere molto elevata

Sasha Tavolieri, giornalista di RMC Sport, ha fornito aggiornamenti sulla situazione di Dwomoh, accostato al Milan nelle settimane scorse:

«(I dirigenti rossoneri) hanno parlato con l’entourage del calciatore pero mi sembra ché non si andrà davanti per ora. So che ci sono anche squadre tedesche interessate al calciatore, quindi tutto è possibile; però non c’è solo il Milan sul calciatore».