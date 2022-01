ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Tavecchio è intervenuto in onda su Radio Kiss Kiss quest’oggi, commentando il ritorno di Mario Balotelli in Nazionale:

«Balotelli in Nazionale? A me piaceva, poi i fatti hanno dimostrato altre cose. Come giocatore ha pochi rivali nel suo ruolo, sono contento che torni in azzurro».