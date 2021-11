Tatarusanu torna sul rigore di Lautaro nel derby: «Il più bello mai parato»

Ciprian Tatarusanu ha parlato così del rigore parato a Lautaro Martinez nello scorso derby tra Milan ed Inter

Ciprian Tatarusanu ha trovato spazio nel cuore dei tifosi del Milan dopo il rigore parato a Lautaro Martinez nel derby. Il portiere rossonero è tornato a parlarne in un’intervista rilasciata questa mattina al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni.

«Ho parato tanti rigori nella mia carriera ma quello è il più bello Non sapevo che da 40 anni un portiere del Milan non parava un tiro dal dischetto nel derby, sono molto contento. Ho studiato Lautaro come gli altri potenziali rigoristi dell’Inter. È stata una grande parata».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE