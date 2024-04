Bonanni commenta Juve Milan: «Non è stata una grande partita, ecco chi avrebbe meritato». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Bonanni ha commentato a TMW Radio il momento del Milan e la prestazione contro la Juve.

PAROLE – «Non è stata una gran partita, credo che la posta in palio per la Juve era molto importante. Per me poteva vincerla e avrebbe meritato qualcosa di più. Ci si aspetta sempre qualcosa in più da queste squadre. La Juve non può giocare così. Il Milan gioca, a differenza della Juve, ma ci sta steccare. La Juve ha bisogno di un allenatore che giochi in maniera differente».