Tatarusanu: «Orgoglioso di indossare questa maglia storica»

Ciprian Tatarusanu, nuovo portiere del Milan appena arrivato dal Lione, ha rilasciato oggi le prime dichiarazioni

Ciprian Tatarusanu, nuovo portiere del Milan appena arrivato dal Lione, ha rilasciato oggi le prime dichiarazioni. Ecco le sue parole sui canali social rossoneri: «Ciao a tutti, sono orgoglioso di indossare questa maglia storica. Aspetto di rivedervi allo stadio»

Sul compagno di reparto Donnarumma: «Come tutto il mondo all’inizio non lo conoscevo, però ha dimostrato subito di essere in grado di poter giocare in una squadra come il Milan. Oggi ha ancora più esperienza ed è ancora più forte, spero di avere un buon rapporto con lui e prepararci al meglio insieme» ha dichiarato a Milan TV.

Su Pioli: «Sì, ho già parlato con il mister. Mi ha dato il benvenuto, mi ha detto che è contento di poter lavorare ancora insieme e mi aspetta il prima possibile con la squadra in allenamento».

Sull’esperienza al Milan: «Da questa nuova avventura con il Milan mi aspetto da fare un bel calcio, di formare un gruppo ancora più forte e di migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso. Penso che posso portare equilibrio perché il Milan ora è una squadra giovane e penso di poterli aiutare con questo».

Ciprian is proud to be a new Rossonero 👊🔴⚫

#ReadyToUnleash #SempreMilan1 h