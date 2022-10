Tatarusanu ha la fiducia del Milan: in corso allenamenti speciali. Il portiere sarà titolare fino al 2023

Come scrive Tuttosport Tatarusanu si troverà a dover difendere la porta in una fase cruciale della stagione, con il Milan a caccia sia della qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League sia del Napoli capolista.

Per farlo sarà anche necessario che Tatarusanu riesca a fare delle letture, specialmente nelle uscite, che fino a questo punto non ci sono state con costanza. Gli allenamenti sul riconoscimento di queste situazioni sono partiti da tempo, ma la fase applicativa ha dato risultati altalenanti. Ma di una cosa può essere sicuro Tatarusanu: i suoi compagni sono con lui al 100%. Al netto di qualche confronto catturato dalle telecamere durante le partite e, probabilmente, non c’è un giocatore del Milan che non riponga fiducia nel proprio portiere.