Tassotti non ha dubbi: «Mai primo allenatore del Milan? Nessun rimpianto e vi spiego il perché». Le due recenti dichiarazioni

Mauro Tassotti, ex vice allenatore del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni sulla possibilità di essere il primo allenatore rossonero.

PAROLE – «Sono stato 17 anni al Milan e sono contento così, non ho nessun rimpianto. Spiace per l’esperienza vissuta al Genoa con Sheva, perché è una bella piazza e avremmo potuto fare un bel lavoro, ma ci sono stati tanti errori. Anche da parte nostra, forse non siamo stati capaci di trasmettere i nostri valori e i nostri progetti».