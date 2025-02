Tassotti Milan, piovono importanti conferme! Può arrivare in panchina se... Ultimissime

Tassotti Milan, arrivano importanti conferme sul possibile avvicendamento in panchina: Conceicao può saltare in questo caso

Come riportato da calciomercato.com, arrivano conferme sul possibile insediamento di Mauro Tassotti sulla panchina del Milan in caso di esonero di Conceicao:

PAROLE – «Per allontanare immediatamente il classe ‘74, servirebbe davvero una debacle importante nelle prossime settimane che porti a chiudere definitivamente le porte di un accesso alla prossima edizione della Champions League. E nel caso in cui la crisi continuasse e prendesse sembianze ancora più catastrofiche, chi potrebbe essere il profilo adatto per trascinare il Milan per questo finale di stagione? Secondo quanto viene riportato da Il Messaggero, infatti, la scelta naturale ricadrebbe su Mauro Tassotti, ritornato nell’organico meneghino come collaboratore tecnico del Milan Futuro (prima dell’allontanamento di Daniele Bonera e dell’insediamento di Massimo Oddo e del suo staff alla guida del progetto Under di casa Milan)».