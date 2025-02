Tassotti sul calciomercato Milan:  «E’ il profilo giusto. Joao Felix? Può essere la squadra ideale»

Condividi via email

Tassotti ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e non solo

Mauro Tassotti, una vita nel Milan, a La Gazzetta dello Sport ha commentato così gli ultimi eventi in casa rossonera, tra mercato e non solo.

L’ATTACCO – «I centravanti il Milan li aveva, ma Morata e Abraham finora non hanno segnato molto. Morata in particolare durante la carriera non è mai stato uno da venti gol a stagione. Gimenez è più uomo da area di rigore, più finalizzatore».

GIMENEZ – «Il profilo è giusto e ora tocca a lui: finora in carriera ha segnato tanto, ma in Olanda… In Italia le difficoltà sono maggiori: è giovane e può imparare parecchio».

SANTIAGO MILANISTA DA BAMBINO – «Tanti si sono appassionati al Milan grazie alla squadra di Ancelotti, Inzaghi e Maldini, quella che negli anni 2000 ha vinto due Champions. In più San Siro è uno stadio da sogno».

MILAN SQUADRA IDEALE – «In passato lo è stata per molti e magari lo sarà anche per Joao. Al Milan se dai tutto e hai classe, la gente ti vuole bene».