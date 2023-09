Taremi Milan, nuovo assalto a gennaio o in estate? Ecco cosa filtra sul futuro dell’attaccante, sotto contratto con il Porto

È sfumato proprio a ridosso del gong il possibile colpo Taremi per il Milan, costretto poi a ripiegare in fretta su Jovic della Fiorentina per completare il proprio reparto offensivo.

Ma il club rossonero tornerà alla carica a gennaio o nel corso della prossima estate? Come riportato da Calciomercato.com, l’attaccante sembra essere uscito definitivamente dalle idee della società, che virerà su altri obiettivi.