Taremi Milan, accordo trovato col giocatore! Mendes al lavoro col Porto per provare a trovare un’intesa sul cartellino

Il Milan ha trovato un accordo con Mehdi Taremi. Questo è quanto riferito oggi da Sport Mediaset, che rivela che l’iraniano ha detto sì alla proposta dei rossoneri di un triennale da 3 milioni di euro a stagione.

Manca però ancora un’intesa col Porto, che chiede 25 milioni di euro per cedere il proprio attaccante. Jorge Mendes è al lavoro in queste ore per ridurre la distanza tra domanda e offerta.