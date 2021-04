Tare: «Ultima chiamata per noi, le finali si vincono e non si giocano»

Tare ha parlato nel pre-partita di Lazio Milan: queste le sue parole poco prima del fischio d’inizio del match

Il direttore sportivo Igli Tare ha parlato nel pre-partita del match contro il Milan, valido per la 33esima giornata di Serie A. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

ULTIMA CHIAMATA – «Oggi per noi è come una finale. E le finali si vincono e non si giocano. Dopo la sconfitta di Napoli, abbiamo un’ultima spiaggia e dobbiamo vincere».

SCONTRI DIRETTI – «Con la Juve, a tratti, abbiamo giocato bene, andando in vantaggio, ma poi siamo crollati. Con l’Inter abbiamo perso meritatamente. A Napoli la partita è stata indirizzata dai i primi due gol e da quei due episodi».

