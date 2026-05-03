Tare a DAZN: «Con Allegri c’è sintonia, siamo allineati sul futuro e su cosa manca a questa squadra»

Tare fa il punto sul mercato tra l’interesse per Koné e il rilancio dei giovani Comotto e Camarda. Le sue dichiarazioni a pochi istanti da Sassuolo Milan

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Sassuolo-Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha concesso una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Il dirigente ha affrontato i temi più caldi dell’attualità milanista: dalle manovre per il prossimo calciomercato estivo alla totale unità d’intenti con Massimiliano Allegri, fino alla valorizzazione del vivaio che vedrà protagonisti i giovani talenti del settore giovanile nella prossima stagione.

L’INTERESSE PER ISMAEL KONÉ — «Sicuramente è un giocatore che ha fatto un ottimo campionato con il Sassuolo, come tutta la squadra. Ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli alti, perché in Francia ha giocato partite importanti. Potrebbe essere un uomo mercato del Sassuolo».

RAPPORTO CON ALLEGRI E PROGRAMMAZIONE SOCIETARIA — «Assolutamente sì. Abbiamo questa prassi quasi ogni settimana, facciamo un pranzo insieme o un incontro a Casa Milan insieme all’allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che dobbiamo fare per la prossima stagione e su quello che manca a questa squadra».

RITORNO DI CAMARDA E COMOTTO E VALORE DEL VIVAIO — «Assolutamente sì, ma penso che ci sia anche un ottimo lavoro per quanto riguarda i giocatori che vengono dal Settore Giovanile del Milan. Ci sono ottimi giocatori che durante la stagione si sono allenati con la Prima Squadra: su questo abbiamo un occhio di riguardo».

EVOLUZIONI TATTICHE E POSSIBILI CAMBI DI MODULO — «Sì, anche. Guardando anche un po’ di caratteristiche di giocatori che possono permettere alla squadra di giocare in una maniera diversa. Sarà una stagione importante, dobbiamo cercare di presentarci con una squadra di qualità ma anche con una squadra che può giocare in modi diversi».