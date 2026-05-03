Jashari a DAZN: «Triste per l’infortunio di Modric, giocherò anche per Magnanelli»

Jashari si prende la mediana: il messaggio a Modric e il patto con Magnanelli. Le parole a DAZN prima di Sassuolo Milan

A pochi istanti dal fischio d’inizio della sfida tra Sassuolo e Milan, il centrocampista Ardon Jashari ha presentato i temi del match ai microfoni di DAZN. Con il peso della titolarità e la responsabilità di sostituire l’infortunato Modric, lo svizzero ha mostrato grande personalità, soffermandosi sia sull’emergenza a centrocampo che sul ritorno speciale di un membro dello staff tecnico rossonero in Emilia.

L’ASSENZA DI MODRIC E IL RUOLO DA TITOLARE — «È veramente triste che Modric sia fuori, è importante per noi. Mi dispiace per lui. Ne abbiamo bisogno, è un giocatore chiave. Ora gioco nella sua posizione, proverò a fare il massimo come sempre e aiutare la squadra. La cosa importante non sono io, ma che arrivino i tre punti».

IL RITORNO DI MAGNANELLI AL MAPEI STADIUM — «Anche per lui oggi è speciale, mi ha detto un po’ di consigli. So che qui è una leggenda. Si vede che ha fatto il centrocampista, in allenamento vediamo che ha ancora qualità, vogliamo vincere anche per lui».