Tare Milan, retroscena che riguarda la società rossonera: ecco di che si tratta

Tare Milan, c’è un clamoroso retroscena sul DS albanese: prima dell’incontro tra Furlani e Cardinale Ibrahimovic aveva scelto lui

Come riferito da Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio canale Youtube c’è un clamoroso retroscena in casa Milan relativo alla scelta del nuovo Direttore Sportivo.

Prima dell’incontro a New York fra Cardinale e Giorgio Furlani, faccia a faccia che ha ristabilito chiaramente le gerarchie all’interno della dirigenza del Milan, Zlatan Ibrahimovic aveva scelto Igli Tare come nuovo DS del club rossonero. Il ridimensionamento dello svedese ha portato ad uno stop: l’ex Lazio ora è ancora in corso ma parte dietro Paratici.