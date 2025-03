Tare Milan, retroscena sul tifo rossonero e non solo: ecco quando poteva firmare con il Diavolo! Ultime

Condividi via email

Tare Milan, il dirigente albanese è un grande tifoso rossonero e poteva firmare con il Diavolo nel 2019 su spinta di Paolo Maldini

Come riferito da Repubblica, ci sono due importanti retroscena su Igli Tare, ex dirigente della Lazio in procinto di diventare il nuovo Direttore Sportivo del Milan.

Tare è anche tifoso del Milan, una passione legata a Sacchi. Poteva arrivarci prima: Maldini nel 2019 provò a portarlo a Milano, lui rifiutò perché aveva appena firmato il rinnovo con la Lazio.