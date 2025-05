Tare Milan, l’albanese sorprende tutta la società rossonera! Non se l’aspettava nessuno

Tare Milan, il decisionismo di Igli Tare ha spiazzato tutta la società rossonera: un aspetto che non si vedeva da tanto. La ricostruzione

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il dirigente albanese del Milan ha incontrato in gran segreto Massimiliano Allegri per discutere di un possibile accordo come allenatore della squadra. L’incontro è durato tre ore e ha riguardato una bozza di intesa basata su un contratto triennale con uno stipendio di 5 milioni di euro più bonus.

Allegri ha chiesto del tempo per riflettere sulla proposta prima di dare una risposta definitiva. Tuttavia, a Casa Milan sembra esserci un clima di grande fiducia e ottimismo riguardo all’esito delle trattative. La speranza è che l’accordo possa essere raggiunto presto e che la fumata bianca possa arrivare già oggi. La situazione sembra essere in dirittura d’arrivo e potrebbe essere risolta positivamente per entrambe le parti. Un decisionismo che ha sorpreso tutti in via Aldo Rossi.