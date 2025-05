Allegri Milan, spunta il retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri: è successo durante la stagione appena terminata

Allegri Milan, importante retroscena sul tecnico: il livornese ha visto tutte le partite stagionali dei rossoneri in previsione di una chiamata

Secondo quanto riportato da Repubblica, Massimiliano Allegri sarebbe al corrente di tutto ciò che riguarda il Milan e avrebbe seguito attentamente le partite della squadra in questa stagione. Anzi, sembra che non si sia perso una sola partita, come se stesse aspettando una chiamata per assumere il ruolo di allenatore della squadra.

Questa informazione suggerisce che Allegri potrebbe essere molto interessato al ruolo di allenatore del Milan e che stia seguendo da vicino la squadra per capire meglio le sue dinamiche e le sue esigenze. La sua conoscenza approfondita della squadra potrebbe essere un vantaggio importante se dovesse assumere il ruolo di allenatore.