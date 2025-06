Tare Milan, Pellegatti svela: «Stravedo per lui e Allegri». Poi esalta Modric

Tare Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha svelato la propria fiducia relativa all’albanese e ad Allegri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Carlo Pellegatti ha spiegato:

PAROLE – «Penso che per i tifosi condannino questa cessione di Reijnders. I contrari credo siano tanti. Sono contrario alla cessione di tutti i giocatori bravi, perché il Milan quelli bravi mi ha abituato per tenerseli. Però stravedo per la coppia Tare-Allegri e mi faccio andare giù questa scelta, che è maturata prima del loro arrivo. Mi fido di Allegri e Tare, siamo partiti bene con Modric. Il Milan deve colmare delle lacune, a partire dalla leadership, e uno come Modric credo sia ideale. Maignan? L’alternativa è Svilar, che mi dicono non tanto intenzionato di rimanere a Roma. Ricci non fa impazzire Allegri, attenzione a Mitrovic davanti, attenzione a Leoni, difensore del Parma che piace. E vuole poi anche un paio di centrocampisti. Attenzione poi a Rabiot. Saelemaekers piace ad Allegri e dovrebbe rimanere. E’ il giocatore ideale di tutti gli allenatori».