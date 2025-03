Tare Milan, arriva l’approvazione di Biasin: «Profilo perfetto se i suddetti scenderanno dal piedistallo». Le ultimissime sui rossoneri

Nell’ultimo turno di campionato il Milan ha perso contro la Lazio 1-2. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha commentato il possibile arrivo di Tare.

«È tutto finito e non ci sono soluzioni? Giammai, a patto che i suddetti reggenti decidano di scendere dal piedistallo per fare ammenda: basta scelte esotiche, basta gestione “all’americana”, urge un bagno di umiltà che – per esempio – passa dalla possibile investitura di Tare come nuovo ds, uno che sa fare il mestiere alla grande e se ne fotte abbastanza dell’algoritmo. Ecco, se Igli sarà il prescelto, il Milan avrà interessanti prospettive, perché un buon direttore sportivo sa che “costruire una squadra” e “comprare giocatori in quantità” sono due concetti molto diversi».