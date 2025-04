Tare Milan, nuovo scenario per il direttore sportivo: contatto con un club di Serie A

Condividi via email

Tare Milan, il dirigente ex Lazio accostato con insistenza ai rossoneri ed ora è stato contattato da un club di Serie A

Igli Tare è uno dei nomi in corsa per il ruolo di direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente della Lazio però non avrebbe su di sé solo l’interesse del club rossonero.

Stando a quanto riportato da Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, il dirigente albanese è stato contattato anche dall’Atalanta. Anche se questa mattina Luca Percassi ha confermato Tony D’Amico per la prossima stagione.