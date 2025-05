Tare Milan, è sempre più vicino il nuovo DS ma… Ecco il retroscena su D’Amico. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan da qualche ora avrebbe rimesso Igli Tare in pole position per il ruolo di nuovo direttore sportivo. La trattativa, messa in stand-by, è stata ripresa ed ora dovrebbe andare in scena un nuovo incontro con l’ex Lazio che potrebbe risultare anche decisivo.

Le parti potrebbero vedersi entro la fine di questa settimana o all’inizio della prossima. Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, le difficoltà che portavano a Tony D’Amico avrebbero spinto il club a virare nuovamente sull’albanese.