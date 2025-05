Condividi via email

Tare Milan, annuncio clamoroso: svelata la data in cui firmerà in contratto con i rossoneri! Le ultimissime notizie sul club

In casa Milan è tutto definito per quanto riguarda l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del club rossonero. Le parti hanno definito tutti gli accordi a cui seguirà la firma.

Come riportato da Matteo Moretto, l’ex Lazio, firmerà l’accordo che lo legherà ai rossoneri nella giornata di oggi o domani. Per lui è previsto un contratto di 2 anni con opzione per il terzo anno a 800mila euro netti, bonus inclusi.