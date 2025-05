Mercato Milan, Tare ha le idee chiare! Colpo in difesa, è il suo pupillo da sempre

Mercato Milan, Igli Tare vuole portare a Milanello Mario Gila, centrale spagnolo che proprio lui aveva portato alla Lazio. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan, in attesa dell’ufficialità di Igli Tare come nuovo DS del club rossonero, sta già valutando alcuni profili in vista della prossima stagione.

Tra questi, Tare tiene in grande considerazione Mario Gila: il difensore centrale spagnolo, che proprio l’albanese portò alla Lazio, è il grande obiettivo per rinforzare il pacchetto arretrato specie in caso di partenza di uno tra Tomori e Thiaw.