Tare Milan, incontro positivo ma non decisivo: le valutazioni della società

Tare Milan, l’incontro con Giorgio Furlani non è stato decisivo per l’accordo: queste le valutazioni che sta facendo il club

L’incontro andato in scena a Roma tra Giorgio Furlani e Igli Tare è stato positivo ma non risolutivo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sono esclusi altri incontri nei prossimi giorni tra l’amministratore delegato o altri membri del Milan e l’ex direttore sportivo della Lazio.

Per raggiungere la fumata bianca vanno accordati tra le parti sia il lavoro da svolgere in team che gli aspetti di campo.