Tare Milan, cambia tutto? Furlani sale in cattedra, c’è questo problema da risolvere. I dettagli

Tare Milan, è al momento in standby l’arrivo del dirigente albanese come nuovo Direttore Sportivo: l’ultima parola spetta a Furlani

Come riferito dal giornalista Di Stefano, in collegamento con Sky, è al momento in standby in casa Milan l’arrivo di un nuovo direttore sportivo.

Ibra e Cardinale avevano già scelto. E la scelta probabilmente sarebbe ricaduta, o forse ricadrà, su Tare, ex Lazio. Ma al momento sembra esserci una divergenza. Ce n’eravamo accorti anche nelle parole di domenica di Furlani, quando aveva detto “l’ultima parola è la mia”.