Tare Milan, chiusura vicinissima! Parti in contatto, spunta la data della possibile firma

Tare Milan, l’ex dirigente della Lazio è in pole per diventare il nuovo DS del club rossonero: firma attesa a metà marzo

Come riferito da calciomercato.com, Igli Tare è sempre più vicino a diventare il nuovo DS del Milan.

PAROLE – «Il Milan non vuole arrivare troppo in là con il tempo nella scelta di colui che dovrà iniziare, fin da subito a programmare la prossima stagione e, per questo, un nuovo incontro fra le parti è già in programma. Se tutto andrà per il meglio e verrà trovata la quadra dal punto di vista economico la chiusura dell’affare potrebbe arrivare entro metà marzo».