Tare Milan, firma in arrivo! Vinto il testa a testa con Paratici, tutti i dettagli

Tare Milan, è in arrivo la firma del dirigente albanese con il club albanese: l’ex Lazio ha battuto al fotofinish Fabio Paratici

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, su spinta di Zlatan Ibrahimovic, hanno sciolto le riserve per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo del Milan. In pole c’è Igli Tare, ex Lazio, che avrebbe vinto il duello con Fabio Paratici.

La nomina ufficiale arriverà entro il mese di marzo con Tare che dovrà occuparsi non solo della costruzione della squadra della prossima stagione ma anche della scelta del nuovo allenatore.