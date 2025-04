Tare Milan, un aspetto può favorire l’ex Lazio! D’Amico beffato? Ecco cosa filtra

Tare Milan, l’ex dirigente della Lazio potrebbe spuntarla su Tony D’Amico per il fatto di essere attualmente svincolato. Ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, nella corsa alla carica di nuovo DS del Milan Igli Tare potrebbe spuntarla su Tony D’Amico.

Al momento, infatti, Tare è svincolato e dunque più facile da raggiungere, oltre che da mettere sotto contratto subito. Lo stesso non potrebbe accadere con D’Amico che dovrebbe prima liberarsi dall’Atalanta, opzione che non sembra plausibile in questo finale di stagione in cui per i bergamaschi c’è tanto in gioco.