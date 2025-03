Tare Milan, l’ex Lazio ancora pienamente in corsa! Spunta l’incontro con Paratici, tutti i dettagli

Tare Milan, il dirigente albanese ex Lazio è ancora pienamente in corsa per la carica di DS del club rossonero. Le ultime

Come riferito da Tuttosport, Fabio Paratici, pur essendo in pole, non è l’unico candidato rimasto sul taccuino di Giorgio Furlani per il ruolo di direttore sportivo del Milan, carica vacante dopo l’addio di D’Ottavio sul finire del 2024.

In piena corsa c’è anche Igli Tare. L’ex Lazio, dopo aver avuto un contatto telefonico proprio con Furlani, incontrerà di persona nei prossimi giorni il CEO rossonero.