Tare Milan, arriva la beffa per l’ex Lazio? Spunta il candidato che nessuno si aspettava

Tare Milan, per l’ex dirigente della Lazio può arrivare la beffa: tra i candidati alla carica di DS rossonero spunta anche D’Amico

Come riferito da calciomercato.com, non c’è solo Igli Tare tra i candidati alla carica di nuovo DS del Milan:

PAROLE – «Furlani conosce bene Paratici e avrà un nuovo contatto con l’ex Juventus nei prossimi giorni: allo stato attuale non è il candidato in pole. Particolarmente importante anche il colloquio, in programma, con Igli Tare: il dirigente albanese è stato scelto da Ibrahimovic, con il quale ha già una base di accordo, ma potrebbe diventare una soluzione di buon senso considerando anche il rapporto, ottimo, che ha con Moncada. Il CEO rossonero incontrerà anche Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta: il dirigente pescarerese è un outsider che può scalare posizioni. Tutto, però, passerà da un Giorgio Furlani uscito rinforzato dal vis a vis americano con Gerry Cardinale».