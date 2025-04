Tare, non c’è solo lui per il Milan: l’ex DS della Lazio è favorito. Ma ci sono altri nomi in lista

Tare sembrerebbe il favorito per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Ma ci sono altri nomi in lista

Per il ruolo di direttore sportivo al momento il favorito per il Milan sarebbe Igli Tare. L’ex Lazio ha il vantaggio di essere già libero di firmare, ma non è l’unico nome rimasto in corsa.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra gli altri profili in lista ci sono sempre Giovanni Sartori (a cui il club ha pensato anche negli ultimi giorni), Giovanni Manna (risposta negativa al sondaggio), Tony D’Amico e un nome anche dall’estero Devin Ozek del Bayer.