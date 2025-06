Tare Milan, il DS di ritorno a Milano dopo il blitz in Croazia! Ecco la proposta per Modric. Segui le ultimissime sui rossoneri

Igli Tare è di ritorno a Milano dopo il blitz in Croazia per chiudere l’affare che potrebbe portare Luka Modric al Milan. Nella foto condivisa sui social da Matteo Moretto, si vede il ds rossonero a Trieste appena rientrato in Italia. Direzione Milano.