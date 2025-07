Tare Milan, Canovi non ha dubbi: grandissimi elogi al DS albanese. Le parole

Tare Milan, Dario Canovi, noto operatore di mercato, ha elogiato il DS albanese trasmettendo grande fiducia ai tifosi rossoneri

Il calciomercato Milan estivo è entrato nel vivo e le squadre di Serie A si muovono per rinforzare i propri organici in vista della prossima stagione. Tra le formazioni più attese c’è sicuramente il Milan, reduce da un’annata agrodolce e desideroso di tornare a competere per i massimi traguardi. A fare il punto sulla situazione rossonera, con un occhio di riguardo alle mosse future, è stato l’esperto operatore di mercato Dario Canovi, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Le sue parole, riportate integralmente, offrono uno spaccato interessante sulle aspettative e le speranze legate al futuro del Diavolo.

Canovi, noto per la sua lunga esperienza nel mondo del calcio e per la sua profonda conoscenza delle dinamiche di mercato, si è mostrato ottimista riguardo alle prospettive del Milan, soprattutto in virtù di una recente e significativa novità nell’organigramma dirigenziale. “Il Milan? Ha fatto delle cessioni importanti. Ora è il momento degli acquisti. Ma per fortuna c’è Tare, nuovo DS del Milan. Sul Milan sono abbastanza fiducioso“, ha dichiarato Canovi a TuttoMercatoWeb.com. Queste affermazioni risuonano come un inno alla fiducia e alla speranza per i tifosi milanisti, che attendono con ansia di vedere come la squadra verrà plasmata in questa fase cruciale del mercato.

L’arrivo di Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo è chiaramente percepito da Canovi come un fattore chiave per il rilancio del progetto Milan. Tare, con la sua esperienza pluriennale maturata in contesti di alto livello, porta con sé un bagaglio di conoscenze e una rete di contatti che potrebbero rivelarsi determinanti per individuare i talenti giusti e concludere operazioni di mercato vincenti. La sua fama di scopritore di talenti e di abile negoziatore infonde un senso di sicurezza e di competenza che, secondo Canovi, permetterà al Milan di colmare le lacune evidenziate nella scorsa stagione e di costruire una rosa più competitiva e profonda.

Il riferimento alle “cessioni importanti” sottolinea una fase di razionalizzazione e di riassetto economico-finanziario che il Milan ha affrontato. Queste cessioni, per quanto dolorose per alcuni, hanno permesso di alleggerire il monte ingaggi e di generare risorse fresche da reinvestire sul mercato. Ora, come sottolinea Canovi, è giunto il “momento degli acquisti“, una fase in cui il Milan dovrà dimostrare la propria capacità di attrarre giocatori di qualità e di costruire un organico in grado di affrontare con successo i molteplici impegni della prossima stagione, dalla Serie A alle competizioni europee.

L’ottimismo di Canovi non è un mero auspicio, ma sembra basarsi su una lettura attenta delle dinamiche interne al club e sulla consapevolezza delle capacità manageriali di Tare. La sinergia tra la dirigenza e il nuovo direttore sportivo sarà fondamentale per tradurre le aspettative in risultati concreti sul campo. I tifosi rossoneri possono dunque guardare al futuro con una certa serenità, confidando nel fatto che il Milan, sotto la guida di Tare, saprà operare con criterio e visione per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sessione estiva di calciomercato si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena per il Milan, che punta a tornare grande.