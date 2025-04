Tare Milan, Baiocchini svela il retroscena: è successo a marzo, la ricostruzione

Condividi via email

Tare Milan, Baiocchini, noto giornalista, ha svelato un importante retroscena sul dirigente albanese: è successo a marzo

Intervenuto a Sky, Baiocchini ha svelato questo retroscena su Igli Tare, potenziale nuovo DS del Milan:

PAROLE – «Alla Lazio Tare ha fatto miracoli con la strategia dell’autofinanziamento: vendere per comprare. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: 3 coppe Italia, 3 supercoppe e una presenza stabile in Europa, oltre a tante grandi intuizioni di mercato. A marzo Cardinale e Ibrahimovic avevano fatto un primo incontro conoscitivo a Londra con Tare, che era piaciuto umanamente e per il suo modo di lavorare».