Tare, il Milan accelera: quando arriverà la scelta sul DS. C’è già un programma delineato

Tare, in programma un incontro con il Milan per provare ad avvicinarsi definitivamente. Il club ha stabilito una deadline

Questa settimana è in programma un incontro tra Giorgio Furlani ed Igli Tare per provare a definire i compiti dell’ex dirigente della Lazio. Non dovrebbe essere un colloquio risolutivo, ma potrebbe essere importante per avvicinarsi definitivamente.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe chiudere la questione entro fine aprile. Il club vuole concedere al nuovo ds il tempo giusto per scegliere l’allenatore e programmare il prossimo mercato.