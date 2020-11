Tapiro d’Oro a Conte: «Se non mangerò il panettone si vede che non l’avrò meritato»

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte è stato raggiunto dalle telecamere di Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’Oro

Antonio Conte è stato raggiunto dalle telecamere di Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’Oro. I recenti risultati dell’Inter non sono stati esattamente entusiasmanti, in particolar modo il percorso dei nerazzurri finora nel girone di Champions League. Per questo motivo Valeria Staffelli lo ha insignito dell’ironico premio. Il tecnico dei cugini rossoneri ha così commentato:

«C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l’avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida…».