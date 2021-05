Tanti auguri ad Emil Roback: l’attaccante della Primavera compie 18 anni

È il giorno del primo compleanno rossonero di Emil Roback, che oggi compie oggi 18 anni. Una prima stagione di ambientamento per il classe ’03 arrivato con la benedizione di Zlatan Ibrahimovic dall’Hammarby. 16 presenze e 2 gol nel campionato Primavera 1 con il Milan Under 19.

A first birthday in Rossonero, wishing you a great day Emil Roback! 🥳

Tanti auguri per il tuo primo compleanno in rossonero Emil! 🥳#MilanYouth | #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/0ObG8dwhEy

— AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) May 3, 2021