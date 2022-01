ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Stanga festeggia oggi 20 anni. Gli auguri sui canali social del Milan al difensore della squadra Primavera

Il difensore del Milan Primavera Luca Stanga festeggia oggi i suoi 20 anni, gli auguri social dei rossoneri per il ragazzo classe ’02. Per lui in questa stagione è arrivato l’esordio in Serie A e riguardo questo ecco cosa ha dichiarato il suo agente ai nostri microfoni.