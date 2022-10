Tanti auguri a Pioli: il tecnico del Milan compie 57 anni

Stefano Pioli compie 57 anni. Il club rossonero ha omaggiato il tecnico con un messaggio social. Con lui in panchina il Milan ha ritrovato la qualificazione alla Champions League e vinto uno Scudetto memorabile. Oggi, secondo FourFourTwo, è 5° allenatore più bravo al mondo. Tanti auguri, mister.

