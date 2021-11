Taibi: «Tatarusanu è un portiere efficace, vi dico la mia»

Taibi, ex portiere rossonero, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni del canale Twitch del Milan, le sue parole

Taibi, ex portiere rossonero, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni del canale Twitch del Milan, le sue parole su Tatarusanu:

«Purtroppo in Italia ci ricordiamo sempre ed esclusivamente degli errori, ma ancora oggi si parla dell’uscita contro l’Argentina. L’unica cosa per far dimenticare un errore è fare qualcosa di eclatante e il rigore parato nel derby su Tatarusanu lo è. Sono contento, il rumeno è un portiere efficace; non bada molto allo spettacolo, ma è efficace. Giocare nel Milan è difficile, falo da secondo ancora di più: bisogna dar merito al ragazzo».