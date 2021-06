Massimo Taibi: «Al posto di Donnarumma avrei fatto una scelta diversa»

Massimo Taibi al posto di Donnarumma sarebbe rimasto al Milan: è questa la rivelazione dell’ex portiere rossonero

Massimo Taibi, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato della scelta di Donnarumma di lasciare a parametro zero il Milan:

«Sono scelte soggettive, io al suo posto non avrei lasciato il Milan. Non credo sia solo una scelta economica, magari lo ha fatto anche per accrescere la sua esperienza andando a giocare all’estero. Se avesse accettato la proposta del Milan non sarebbe morto di fame, quindi non credo che sia stata una scelta dettata da un fattore economico».