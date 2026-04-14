Taibi ricorda il Milan di Capello e Berlusconi: «Mi sentivo invisibile agli occhi del mister»

Taibi e i retroscena inediti dello spogliatoio rossonero: dal mito di Van Basten alla verità sul rapporto complicato con Capello

L’esperienza in rossonero lascia segni indelebili e per Massimo Taibi il ricordo degli anni trascorsi a Milanello è ancora vivissimo. L’ex portiere, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ripercorso le tappe della sua carriera al Milan, fatta di incontri con leggende assolute e di una gestione del gruppo che, all’epoca, seguiva regole non scritte molto rigide. Dallo stupore nel trovarsi a tavola con Gullit fino all’eleganza di Van Basten, il racconto di Taibi è un tuffo nella storia di uno dei club più vincenti di sempre.

Non sono mancati però i momenti di frizione e le difficoltà personali. Taibi ha ammesso onestamente di non aver trovato il giusto feeling con Fabio Capello, vivendo un rapporto professionale complicato che lo ha portato a sentirsi ai margini del progetto tecnico. Un’analisi sincera che tocca anche la filosofia dello spogliatoio milanista, dove il legame professionale era sacro, ma la vita privata restava rigorosamente distinta, come dimostrato da un celebre scontro verbale tra i veterani e i nuovi arrivati.

MILAN – «Che emozione! Ricordo il primo giorno: arrivai in sala da pranzo e c’era solo Gullit che prendeva il caffè. Ci presentammo, io l’avevo visto solo nelle figurine. Van Basten? Marco era una gazzella. Restavo spesso con lui a calciare a fine allenamento. Aveva un’eleganza unica, qualsiasi cosa facesse. Un aneddoto su quel Milan? Una volta ci fu una discussione tra Ziege e Costacurta, in cui il tedesco rimproverava i senatori di fare poco gruppo fuori dal campo. Billy gli rispose “finché siamo in spogliatoio sei mio fratello, ma scelgo io con chi andare a cena”. Sul momento mi sembrò una cosa un po’ strana, ma con il tempo posso dire che sono d’accordo con lui. Non per forza bisogna essere migliori amici per funzionare in campo».