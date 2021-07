Taglialatela: «Aggredito dal vero Batman, contattato dalla DC Comics»

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli soprannominato Batman, parla della richiesta della DC Comics a Radio Marte.

«Mi ha aggredito il vero Batman si è scagliato contro di me. Mi hanno chiesto di rimuovere il marchio, che poi non è comunque quello di Batman perché io volevo registrare Pino Bat. La cosa ha dato fastidio, stiamo lottando: ci chiedono di togliere marchio e immagini, anche se non abbiamo fatto e non faremo merchandising. Non ho idea di come ci siano arrivati, non abbiamo creato maglie o altro da mettere in vendita e non lo farò mai, ma vorrei tenere il marchio per una questione affettiva, fa parte della mia carriera».